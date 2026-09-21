Завершила фильм Пиманова и воспитывает дочку. Как держится Ольга Погодина, вынужденная отмечать юбилей без мужа

Последние 13 лет звезда «Женской интуиции» ассоциировалась у публики с Алексеем Пимановым. Супруги делили быт и работали вместе над кинопроектами, однако в апреле смерть разлучила их.
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