Рианна раскрыла, с какой певицей хотела бы поработать

Артистка Рианна хочет посотрудничать с Билли Айлиш. По ее мнению, звезда «очень хороша». О коллаборации мечты Рианна рассказала в интервью Access Hollywood, посвященном запуску совместной коллекции Puma и бренда певицы Fenty.

