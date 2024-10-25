Рианна раскрыла, с какой певицей хотела бы поработать

Артистка Рианна хочет посотрудничать с Билли Айлиш. По ее мнению, звезда «очень хороша». О коллаборации мечты Рианна рассказала в интервью Access Hollywood, посвященном запуску совместной коллекции Puma и бренда певицы Fenty.
