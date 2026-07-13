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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Семьям с детьми в Алтайском крае придется дольше копить на квартиру, чем год назад

Семьям с детьми в Алтайском крае придется дольше копить на квартиру, чем год назад

Средний срок накопления на крышу над головой вырос почти на год Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности жилья, а Республика Алтай — 77-е, сообщает РИА Новости.

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