6 поз сна и что они говорят о человеке с точки зрения психологии

Психологи считают, что поза, в которой спит человек, — одна из характеристик его личности. Как правило, устраиваясь на ночь поудобнее, человек принимает определённую позу, в которой он чувствует себя максимально комфортно, и именно по позе сна можно многое узнать о своём партнёре.