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«Когда увидела мужа, поняла, что натворила»: ошибки юности, бойкот на «Мосфильме» и личные драмы Галины Польских

«Когда увидела мужа, поняла, что натворила»: ошибки юности, бойкот на «Мосфильме» и личные драмы Галины Польских

Народная артистка РСФСР Галина Польских, которой 27 ноября исполняется 85 лет, всегда избегала публичных откровений.

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