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ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ

Среди карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины, следует из документов, рассекреченных региональным управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности".

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