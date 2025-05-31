Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    НА СВО РОССИЯНЕ ГИБНУТ. В ТЫЛУ ИХ УБИВАЮТ. А ПО ТЕЛЕВИЗОРУ УМИРОТВОРЁННЫЕ ПЕРВЫЕ И ВТОРЫЕ ЛИЦА: КАК БУДТО В СТРАНЕ ВС...Ударом в висок: м...
  • Karmadon
    Замечательными они никогда не было. Просто бздели. А 90-е показали им, что с русскими можно делать что угодно - отним...Ударом в висок: м...
  • Виль Батршин
    Парни тренированные...Ударом в висок: м...

«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане

«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане

Мигрантские сводки   В самом мусульманском регионе России появился «светский патруль». В социальных сетях активно обсуждают видео из кафе в Махачкале, где работницу, с ног до макушки закутанную в религиозную одежду, увели в участок для установлен я личности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Эржибова
Нет,сразу за пределы и всех,заматашек и не заматашек хватит с ними носится содержать кормить за наш счёт
Ответить
2 час.
Т
Тульнов
Абсолютное да!
Ответить
1 час.
Георгий Корнев
Что вы прицепились к эти никабам. Потому, что туповатые и не можете сложить дважды два!!!! Ну примете закон о запрете никабов, а толку то никакого. Юристы диаспор на раз два обойдут этот запрет. Вот вам цитата из поста. &quot;... русская женщина из Москвы остановила на улице мигрантку, замотанную в хиджаб и прикрывающую лицо медицинской маской. Диалог получился не конструктивным&quot; Докопаетесь до медицинской маски, оденут маску Гая Фокса. И так до бесконечности. Выход есть , но не тупое запрещение никабов. Почитайте закон (назову кратко) о &quot;Митингах&quot;. На митингах запрещены любые предметы на лице мешающие идентификации. Исключение, силовые структуры, медицинские маски при пандемии, низкие температуры.
Ответить
54 мин.
наверх