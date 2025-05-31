Мигрантские сводки В самом мусульманском регионе России появился «светский патруль». В социальных сетях активно обсуждают видео из кафе в Махачкале, где работницу, с ног до макушки закутанную в религиозную одежду, увели в участок для установлен я личности.
«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Эржибова
Нет,сразу за пределы и всех,заматашек и не заматашек хватит с ними носится содержать кормить за наш счёт
Ответить
2 час.
Т
Тульнов
Абсолютное да!
Ответить
1 час.
Георгий Корнев
Что вы прицепились к эти никабам. Потому, что туповатые и не можете сложить дважды два!!!! Ну примете закон о запрете никабов, а толку то никакого. Юристы диаспор на раз два обойдут этот запрет. Вот вам цитата из поста. "... русская женщина из Москвы остановила на улице мигрантку, замотанную в хиджаб и прикрывающую лицо медицинской маской. Диалог получился не конструктивным" Докопаетесь до медицинской маски, оденут маску Гая Фокса. И так до бесконечности. Выход есть , но не тупое запрещение никабов. Почитайте закон (назову кратко) о "Митингах". На митингах запрещены любые предметы на лице мешающие идентификации. Исключение, силовые структуры, медицинские маски при пандемии, низкие температуры.
Ответить
54 мин.
Свежие комментарии