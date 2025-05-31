«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане

Георгий Корнев

Что вы прицепились к эти никабам. Потому, что туповатые и не можете сложить дважды два!!!! Ну примете закон о запрете никабов, а толку то никакого. Юристы диаспор на раз два обойдут этот запрет. Вот вам цитата из поста. "... русская женщина из Москвы остановила на улице мигрантку, замотанную в хиджаб и прикрывающую лицо медицинской маской. Диалог получился не конструктивным" Докопаетесь до медицинской маски, оденут маску Гая Фокса. И так до бесконечности. Выход есть , но не тупое запрещение никабов. Почитайте закон (назову кратко) о "Митингах". На митингах запрещены любые предметы на лице мешающие идентификации. Исключение, силовые структуры, медицинские маски при пандемии, низкие температуры.