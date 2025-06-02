Колеснице индийского бога заменили резину от Boeing на покрышки от Су-30

Колесница божества Джаганнатха на празднике Ратха-ятра в Калькутте будет обута в резину с истребителя Су-30МКИ, заявил представитель Международного общества сознания Кришны (ИСККОН), сообщает 2 июня Economic Times.
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