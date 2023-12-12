Ограничительная рамка на астраханском мосту сломалась спустя 3 дня

Не прошло и недели, как нововведение на Старом мосту испортилось. Три дня тому назад Пункт-А писал об ограничительной рамке, которую установили, чтобы запретить проезд большегрузам высотой более трёх метров.
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