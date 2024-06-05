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Спички - не игрушка

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Трамп готов рассекретить документы по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября

Трамп готов рассекретить документы по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября

Бывший президент США заявил, что сделает это в случае повторного избрания на высший государственный пост Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания на высший государственный пост готов рассекретить материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна.

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