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62ИНФО | Новости Рязани

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На двух рязанских улицах отключили холодную воду 15 марта

На двух рязанских улицах отключили холодную воду 15 марта

Ограничения будут длиться до 17:00 по следующим адресам: улица Мервинская, дома №№23а, 25, 27, 29, 30, 31, 33, а также №№33в, 33б, 33а, 33г, 33е, 33д, 35, 39б, 39а и №41, №43, №45,№45а, №47, №49, №51, №66, №68, №72, №74, №76, №78, с №80 по №124 (чётные дома); улица Советская, дом №1а (СШОР «Академия единоборств»).

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