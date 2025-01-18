НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Конте о «Наполи» без Хвичи: «Это уже не та команда, которая выиграла скудетто. С уходом Кварацхелии, Осимхена и Зелиньски мы остались без трех ключевых игроков по сравнению с прошлым годом»

Грузинский вингер перешел в «ПСЖ» за 70 млн евро. «Мы набрали 47 очков благодаря отличной работе, сейчас мы думаем о Кварацхелии, но если объективно проанализировать, то эта команда осталась без трех ключевых игроков по сравнению с прошлым годом: Осимхена, Кварацхелии и Зелиньски, а если считать с Кимом, то это уже четверо по сравнению с командой, которая выиграла скудетто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх