Конте о «Наполи» без Хвичи: «Это уже не та команда, которая выиграла скудетто. С уходом Кварацхелии, Осимхена и Зелиньски мы остались без трех ключевых игроков по сравнению с прошлым годом»

Грузинский вингер перешел в «ПСЖ» за 70 млн евро. «Мы набрали 47 очков благодаря отличной работе, сейчас мы думаем о Кварацхелии, но если объективно проанализировать, то эта команда осталась без трех ключевых игроков по сравнению с прошлым годом: Осимхена, Кварацхелии и Зелиньски, а если считать с Кимом, то это уже четверо по сравнению с командой, которая выиграла скудетто.