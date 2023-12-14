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Жители Финляндии назвали закрытие границы с РФ поводом для семейных драм

Жители Финляндии назвали закрытие границы с РФ поводом для семейных драм

Последний день работы контрольно-пропускного пункта (КПП) «Торфяновка» («Ваалимаа») перед закрытием властями Финляндии стал не только поводом повидаться с родными, но и спровоцировал настоящие семейные драмы, когда члены интернациональных семей вынуждены снова откладывать возможность увидеться.

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