В Хельсинки испугались, что США могут запросто отключить европейцам истребители F-35

В боевых действиях против РФ с истребителями F-35 может случиться то же, что происходило на Украине, когда Белый дом не давал разрешение на удары вглубь России американским дальнобойным оружием.
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