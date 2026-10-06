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В Хельсинки испугались, что США могут запросто отключить европейцам истребители F-35

В Хельсинки испугались, что США могут запросто отключить европейцам истребители F-35

В боевых действиях против РФ с истребителями F-35 может случиться то же, что происходило на Украине, когда Белый дом не давал разрешение на удары вглубь России американским дальнобойным оружием.

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