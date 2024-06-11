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Живая Кубань

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На Кубани сельхозпредприятие захватило 18 гектаров земли и засеяло ее пшеницей

На Кубани сельхозпредприятие захватило 18 гектаров земли и засеяло ее пшеницей

На Кубани сельхозпредприятие захватило 18 гектаров земли и засеяло ее пшеницейПрокуратура в Щербиновском районе Кубани установила, что сельхозпредприятием безо всякого договора аренды самовольно занята земля площадью 18 гектаров.

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