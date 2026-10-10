В 22 регионах России средняя зарплата в июле 2026 года превысила 100 тысяч рублей

Согласно данным Российского статистического агентства (Росстата), в июле 2026 года средняя начисленная заработная плата превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России.
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