Движение судов в Босфоре остановили из-за поломки танкера

Mathieu Pattier/AP/TASS Движение судов в проливе Босфор полностью остановлено в обе стороны. Как 11 октября сообщает агентство DHA, причиной инцидента стала поломка двигателя у танкера, который шел из Болгарии в Италию.
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