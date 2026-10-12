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Движение судов в Босфоре остановили из-за поломки танкера

Движение судов в Босфоре остановили из-за поломки танкера

Mathieu Pattier/AP/TASS Движение судов в проливе Босфор полностью остановлено в обе стороны. Как 11 октября сообщает агентство DHA, причиной инцидента стала поломка двигателя у танкера, который шел из Болгарии в Италию.

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