🇱🇧🇸🇾🏴 О борьбе новых властей Сирии с поставками оружия в Ливан В Сети продолжают появляться кадры успешных рейдов террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) на ливано-сирийской границе.
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🇱🇧🇸🇾🏴 О борьбе новых властей Сирии с поставками оружия в Ливан В Сети продолжают появляться кадры успешных рейдов террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) на ливано-сирийской границе.
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