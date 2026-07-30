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Игрок «Ахмата» Ибишев: «У нас есть все, чтобы победить «Спартак». Уверен, сыграем еще лучше, чем с «Локомотивом»

Игрок «Ахмата» Ибишев: «У нас есть все, чтобы победить «Спартак». Уверен, сыграем еще лучше, чем с «Локомотивом»

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча со «Спартаком» во 2-м туре чемпионата России.

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