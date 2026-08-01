Соскин: слова Трампа указывают Зеленскому о неминуемости соглашения с Москвой

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин интерпретировал недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа как прямое указание Владимиру Зеленскому на то, что достижение сделки с Россией является неизбежным процессом.
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