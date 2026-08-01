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Соскин: слова Трампа указывают Зеленскому о неминуемости соглашения с Москвой

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин интерпретировал недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа как прямое указание Владимиру Зеленскому на то, что достижение сделки с Россией является неизбежным процессом.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
А почему это России придется идти на уступки  этому оголтелому нацисту. Столько вреда нам наделал. ужас один.
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1 м.