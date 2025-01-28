Экипажу МКС придется задержаться на борту

Запуск очередного пилотируемого российского корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции (МКС) запланирован на апрель 2025 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
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