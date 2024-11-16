Битва за Курахово: Гарнизон ВСУ блокирован, офицеры готовы стреляться

Андрей Шишинов

Застрелится? Да никогда в жизни. Они прекрасно и намного лучше своих подчинённых знают, что в России нет смертной казни. Да и пожизненное дают редко. А так в плен, потом возможно и на обмен. Как после Мариуполя и было, почти все азовцы были обменены и снова воюют, (кто ещё жив), правда в основном в заградотрядах а не на передке .