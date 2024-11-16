Битва за Курахово: Гарнизон ВСУ блокирован, офицеры готовы стреляться После освобождения Антоновки начался драп 79-й ОДШБр из Константинопольского «кармана» Вечером «Два майора» опубликовали информацию об освобождении Антоновки на Кураховском направлении.
Битва за Курахово: Гарнизон ВСУ блокирован, офицеры готовы стреляться
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Даешь самоотстрел бандеровского офицерья!!!!!
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14 час.
Андрей Шишинов
Застрелится? Да никогда в жизни. Они прекрасно и намного лучше своих подчинённых знают, что в России нет смертной казни. Да и пожизненное дают редко. А так в плен, потом возможно и на обмен. Как после Мариуполя и было, почти все азовцы были обменены и снова воюют, (кто ещё жив), правда в основном в заградотрядах а не на передке .
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13 час.
фарид сабиров
Бандеровцев в плен и потом кормить лет 20 , да кому это надо
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12 час.
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