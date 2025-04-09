В НМГ рассказали о планах по запуску приложения для создания коротких видео

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В ближайшее время Национальная Медиа Группа (НМГ) планирует в тестовом режиме запустить новое приложение "Сторис", предназначенное для показа профессионального короткого контента в вертикальном формате.
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