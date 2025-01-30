Микросхемы Apple уязвимы для атак спекулятивного исполнения по сторонним каналам «FLOP» и «SLAP»

Ранее на этой неделе группа исследователей безопасности из Технологического института Джорджии и Рурского университета Бохума представила две статьи о двух атаках спекулятивного выполнения с боковыми каналами, нацеленных на кремний Apple и получивших названия SLAP и FLOP [h/t Bleeping Computer].
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