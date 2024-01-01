Стало известно о планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма на наступивший год

Кейт предвкушает возвращение в любимые места своей молодости. Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон предстоит посетить Италию LEGION-MEDIAВ этом году принцу Уильяму и его супруге Кейт предстоит немало попутешествовать, выполняя свои обязанности членов королевской семьи.