Качество на всех этапах. Исаченко обозначил аграриям Могилевской области задачи на уборочную.

Анатолий Исаченко. Фото из архива20 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время заседания облисполкома поставил задачи аграриям региона на предстоящую уборочную кампанию, передает корреспондент БЕЛТА.
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