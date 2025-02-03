МО РФ: авиация и артиллерия поразили энергообъект, обеспечивающий действия ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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