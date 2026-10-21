Российская делегация на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями приглашает всех заинтересованных лиц 22 октября 2026 года присоединиться к международной видеоконференции на тему: «Запорожская область: эскалация террористической войны со стороны Вооруженных сил Украины».
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