Российская делегация на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями приглашает всех заинтересованных лиц 22 октября 2026 года присоединиться к международной видеоконференции на тему: «Запорожская область: эскалация террористической войны со стороны Вооруженных сил Украины».