Двукратный вице-чемпион России вылетел в ФНЛ-2

«Ротор» проиграл «Спартаку-2» со счётом 0:1 в матче36-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Таким образом, клуб из Волгограда, который дважды становился серебряным призёром чемпионата России (1993, 1997) и ещё один раз выигрывал бронзовые медали (1996), вынужден досрочно, за два тура до финиша турнира смириться с тем, что по итогам сезона отправится в ФНЛ-2.
Популярные статьи
- «Арсенал» притормозил «Краснодар». «Быки» избежали поражения благодаря голу Сперцяна с пенальти, который пробивал дважды, но шансов на попадание в тройку у них не осталось
- «Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии. «Сегодня решили играть по-другому в нападении», - Паскуале
- СКА подписал контракт с экс-защитником «Металлурга» Пашниным и заключил новое соглашение с Галимовым
Свежие комментарии