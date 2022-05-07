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Двукратный вице-чемпион России вылетел в ФНЛ-2

Двукратный вице-чемпион России вылетел в ФНЛ-2

«Ротор» проиграл «Спартаку-2» со счётом 0:1 в матче36-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Таким образом, клуб из Волгограда, который дважды становился серебряным призёром чемпионата России (1993, 1997) и ещё один раз выигрывал бронзовые медали (1996), вынужден досрочно, за два тура до финиша турнира смириться с тем, что по итогам сезона отправится в ФНЛ-2.

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