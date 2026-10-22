Президент Владимир Путин подписал указы о назначении четырех вице-премьеров, а также министра транспорта и помощника главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Посол Мирошник на...
- МЕ Посольство России...
- На Украине крупне...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым