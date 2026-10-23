Актрисе пришлось заново учиться ходить и говорить.Американская актриса Шэрон Стоун в интервью испанскому изданию ELLE призналась, что перенесённый в 2001 году (ей было 42) инсульт и кровоизлияние в мозг фактически обрушили её голливудскую карьеру.