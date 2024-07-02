Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Дежурные средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз «Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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