Эксперт считает, что Басков вряд ли так одинок, как это выглядит со стороны. По её мнению, он действительно мужчина, который пользуется вниманием.
Психолог объяснила одиночество Николая Баскова и дала прогноз на брак
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Линьков
Хрен он уже женится, если столько времени холостяк, он уже привык к холостяцкой жизни и обузу вешать на себя не захочет, а привычку очень трудно изменить! Может только сожительница у него быть, он свою независимость уже не продаст! Если привыкнет к сожительнице, только тогда может и распишется, может быть, старость не в радость же, кто то в старости должен быть рядом, что бы друг другу помогать!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии