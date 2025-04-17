Психолог объяснила одиночество Николая Баскова и дала прогноз на брак

Константин Линьков

Хрен он уже женится, если столько времени холостяк, он уже привык к холостяцкой жизни и обузу вешать на себя не захочет, а привычку очень трудно изменить! Может только сожительница у него быть, он свою независимость уже не продаст! Если привыкнет к сожительнице, только тогда может и распишется, может быть, старость не в радость же, кто то в старости должен быть рядом, что бы друг другу помогать!