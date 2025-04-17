7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Линьков
    Хрен он уже женится, если столько времени холостяк, он уже привык к холостяцкой жизни и обузу вешать на себя не захоч...Психолог объяснил...
  • sorsw
    А почему всё это было засекречено (какой м...к это секретил)?!ФСБ рассекретила ...
  • Eduard
    Чем,"пипеткой"? Им насиловать нечем!Второклассники из...

Психолог объяснила одиночество Николая Баскова и дала прогноз на брак

Психолог объяснила одиночество Николая Баскова и дала прогноз на брак

Эксперт считает, что Басков вряд ли так одинок, как это выглядит со стороны. По её мнению, он действительно мужчина, который пользуется вниманием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Линьков
Хрен он уже женится, если столько времени холостяк, он уже привык к холостяцкой жизни и обузу вешать на себя не захочет, а привычку очень трудно изменить! Может только сожительница у него быть, он свою независимость уже не продаст! Если привыкнет к сожительнице, только тогда может и распишется, может быть, старость не в радость же, кто то в старости должен быть рядом, что бы друг другу помогать!
Ответить
18 час.
наверх