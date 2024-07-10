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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Студенткам из Карелии планируют платить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студенткам из Карелии планируют платить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Выплата будет положена как за первого малыша, так и за появление на свет последующих Комитет по здравоохранению и социальной политике Карелии одобрил законопроект о выплатах студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка.

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