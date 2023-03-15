Нью Информ

1 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Если этих малолеток не воспитывать кнутом то потом вырастают такие уроды как Чулпаны Хаматые хамоватые, как Миладзе, ...Под Челябинском у...
  • сергей руденко
    РастрелЖителя Волгограда...
  • Роман Колобов
    Суровые челябинские учителя ...Под Челябинском у...

Бастрыкин поручил расследовать нападение жителя Саратова на подростков

Бастрыкин поручил расследовать нападение жителя Саратова на подростков

Следственный комитет (СК) возбудит уголовное дело по факту нападения жителя Саратова на троих детей. Такое поручение ведомству дал его председатель Александр Бастрыкин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх