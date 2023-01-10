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Почему в средневековом искусстве у кошек человеческие лица?

Почему в средневековом искусстве у кошек человеческие лица?

  Вы любите кошек? Вы один из тех, кто обычно спит с ними каждую ночь или проводит долгие часы в постели, наслаждаясь их компанией во время просмотра фильмов? И вы предпочитаете их собакам из-за их мистического, несколько угрюмого, но ласкового характера и независимой жизни? Если ваши ответы были утвердительными, вы, вероятно, знаете, что эти кошачьи […]  Вы любите кошек? Вы один из тех, кто обычно спит с ними каждую ночь или проводит долгие часы в постели, наслаждаясь их компанией во время просмотра фильмов? И вы предпочитаете их собакам из-за их мистического, несколько угрюмого, но ласкового характера и независимой жизни? Если ваши ответы были утвердительными, вы, вероятно, знаете, что эти кошачьи проводят две трети дня во сне.

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