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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Для молодых специалистов ОАО ´Бобруйский завод КПД´ была организована экскурсия в Бобруйский краеведческий музей.

Для молодых специалистов ОАО ´Бобруйский завод КПД´ была организована экскурсия в Бобруйский краеведческий музей.

Ребятам была проведена очень интересная и познавательная экскурсия по залам музея с разными экспозициями, которые помогали понять и увидеть тот быт, которым жили наши предки, как трудились, и как благодаря их труду основывался и развивался наш город .

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