iPhone 14 Pro и 14 Pro Max быстро теряют товарный вид. На выставочных смартфонах в магазинах хорошо видны царапины

Смартфоны серии iPhone 14 поступили в продажу только в пятницу. Как это обычно и происходит после выхода новых смартфонов Apple, в Сети появляется информация о различных недостатках (настоящих и выдуманных), которые свойственны новым устройствам.
Смартфоны серии iPhone 14 поступили в продажу только в пятницу. Как это обычно и происходит после выхода новых смартфонов Apple, в Сети появляется информация о различных недостатках (настоящих и выдуманных), которые свойственны новым устройствам.
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