Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Валерий Дюков
    да и с адвокатом тоже самое поиграли в такие игрушкиАдвокат арестован...
  • Андрей
    и адвоката туда же.Адвокат арестован...
  • Михаил Фадеев
    я бы не сказал, хотя это, возможно, сильно упростило бы ситуацию.Трамп сдулся

Россия и Китай ответными санкциями нанесут США и Европе смертельный удар

Россия и Китай ответными санкциями нанесут США и Европе смертельный удар

Константин Смирнов: «Москва и Пекин могут остановить весь ВПК в странах Запада, потому что без наших поставок они ничего не сделают» Михаил Зубов Михаил Зубов Пекин ввёл ограничения на экспорт в США и Европу компонентов для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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