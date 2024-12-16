Астрономы узнали, в каких условиях формировались древние метеориты

Такие экстремальные условия в ранней Солнечной системе, как плавление и последующая аккреция пылевых частиц при температурах около 1727 °C, привели к формированию хондр — шарообразных капель затвердевшего расплавленного силикатного вещества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии