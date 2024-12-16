Путин готовит армию к жизни после СВО

Президент Владимир Путин готовит армию к периоду, когда все цели спецоперации будут достигнуты. На расширенном заседании коллегии Минобороны 16 декабря глава государства заявил о переломе в конфликте на Украине.
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