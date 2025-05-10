Поддерживающие киевский режим страны Запада решили перебить значимость парада по случаю 80-летия Победы, на котором присутствовали свыше 20 глав иностранных государств, своим сборищем во Львове, в котором участвовали практически все страны гитлеровской коалиции.
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