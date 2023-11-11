24 - 26 ноября в г. Гродно состоится образовательный форум православной молодежи Беларуси ´Жизнь Вечная´.

По благословению Высокопреосвященнейшего Вениамина, Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с 24 по 26 ноября 2023 года в городе Гродно состоится образовательный форум православной молодежи Беларуси ´Жизнь Вечная´.
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