В Архангельской области на ребёнка упала наледь с крыши

В Холмогорском округе завели уголовное дело из-за ненадлежащего оказания услуг.В посёлке Светлый 28 февраля с крыши пятиэтажного жилого дома на козырёк офиса, расположенного на первом этаже, упала наледь.
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