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Россияне сравнили свою подработку с уроками труда, русского языка и математики

Россияне сравнили свою подработку с уроками труда, русского языка и математики

Если сравнивать подработку со школьным предметом, то большинство россиян выбирают труд и технологию (15%), русский язык и литературу (9%), а также математику (9%).

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