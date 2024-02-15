Migaloo представила концепт необычного судна — гибрид суперъяхты с подлодкой

Концепт Migaloo M5 / © Migaloo Опубликованные технические данные о Migaloo M5 позволяют предположить, что подводная лодка сможет погружаться на глубину примерно до 250 метров и оставаться под водой до четырех недель.
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