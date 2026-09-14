Пенсионные фонды поймали волну

Впервые за долгие годы бизнес негосударственных пенсионных фондов бурно растет: их активы наполняются за счет государственной программы долгосрочных сбережений, а период высоких ставок, обеспеченный ЦБ, позволяют обгонять инфляциюИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
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