Полицейские совместно с общественниками, волонтерами и религиозными конфессиями продолжают информировать жителей Марий Эл о способах сохранить свои сбережения

В республике продолжается информационно-профилактическая акция «Все против мошенников». Участковые уполномоченные полиции совместно с председателем и секретарем Общественного совета при ОМВД России по Моркинскому району провели встречи с местными жителями, направленные на профилактику мошенничеств.
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