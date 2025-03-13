Раскрыты возможные требования России для прекращения огня на Украине

Россия требует отказа Украины от членства в НАТО, а также выступает против размещены войск стран Запада на территории восточноевропейской страны в качестве главных требований для прекращения огня на Украине.
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