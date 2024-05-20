Бойцам отрядов «Барс» группировки «Днепр» вручили награды за боевую работу в зоне СВО

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим добровольческих отрядов «Барс» группировки войск «Днепр» в Запорожской области.
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